Fête de Noël du RPI Saint-Germain-du-Bel-Air

Comme l’an dernier, les trois écoles du RPI et l’Association des parents d’élèves (APE) s’associent pour proposer une soirée de Noël
Comme l’an dernier, les trois écoles du RPI et l’Association des parents d’élèves (APE) s’associent pour proposer une soirée de Noël.
Cette année, le format change ! L’évènement se tiendra un samedi et débutera dès l’après-midi avec un goûter. Pour clôturer cette belle journée dans la convivialité, l’APE proposera un repas chaud ouvert à tous, sur réservation et payant.
Venez partager un moment chaleureux autour de boissons et de douceurs ! .
Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 68 50 90 44 apevalleeduceou@gmail.com
English :
Like last year, the three RPI schools and the Parents’ Association (APE) are teaming up to offer a Christmas evening of fun and entertainment
German :
Wie im letzten Jahr haben sich die drei Schulen des RPI und die Elternvereinigung (APE) zusammengeschlossen, um einen Weihnachtsabend anzubieten
Italiano :
Come l’anno scorso, le tre scuole della regione RPI e l’Associazione Genitori (APE) uniscono le forze per offrire una serata natalizia all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento
Espanol :
Como el año pasado, las tres escuelas de la región RPI y la Asociación de Padres de Alumnos (APE) unen sus fuerzas para ofrecer una velada navideña de diversión y entretenimiento
