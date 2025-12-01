Fête de Noël du RPI Saint-Germain-du-Bel-Air

Fête de Noël du RPI

Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Comme l’an dernier, les trois écoles du RPI et l’Association des parents d’élèves (APE) s’associent pour proposer une soirée de Noël.

Cette année, le format change ! L’évènement se tiendra un samedi et débutera dès l’après-midi avec un goûter. Pour clôturer cette belle journée dans la convivialité, l’APE proposera un repas chaud ouvert à tous, sur réservation et payant.

Venez partager un moment chaleureux autour de boissons et de douceurs ! .

Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 68 50 90 44 apevalleeduceou@gmail.com

English :

Like last year, the three RPI schools and the Parents’ Association (APE) are teaming up to offer a Christmas evening of fun and entertainment

German :

Wie im letzten Jahr haben sich die drei Schulen des RPI und die Elternvereinigung (APE) zusammengeschlossen, um einen Weihnachtsabend anzubieten

Italiano :

Come l’anno scorso, le tre scuole della regione RPI e l’Associazione Genitori (APE) uniscono le forze per offrire una serata natalizia all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento

Espanol :

Como el año pasado, las tres escuelas de la región RPI y la Asociación de Padres de Alumnos (APE) unen sus fuerzas para ofrecer una velada navideña de diversión y entretenimiento

