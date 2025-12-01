Fête de Noël du temple de Gaubert

12 Rue de la Mairie Guillonville Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Fête de Noël conviviale avec sketches, mimes, chants de Noël et goûter au temple de Gaubert.

La fête de Noël du temple de Gaubert invite chacun à partager un après-midi chaleureux et ouvert à tous. Au programme sketches, mimes et chants de Noël proposés par la communauté, pour vivre ensemble un moment joyeux et plein de simplicité. Après le temps d’animation, un goûter est offert pour poursuivre les échanges dans une ambiance familiale et bienveillante. Une occasion de se retrouver, de découvrir le temple de Gaubert et de célébrer l’esprit de Noël dans un cadre convivial. 0 .

12 Rue de la Mairie Guillonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 67 67 32 36

English :

Christmas party with sketches, mimes, carols and snacks at the Gaubert temple.

L’événement Fête de Noël du temple de Gaubert Guillonville a été mis à jour le 2025-12-12 par OT COEUR DE BEAUCE