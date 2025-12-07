Fête de Noël Erstein
Fête de Noël Erstein dimanche 7 décembre 2025.
Fête de Noël
avenue de la gare Erstein Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00
Venez vivre un après-midi convivial et chaleureux pour célébrer Noël ensemble !
Dès 15h30, découvrez notre marché de Noël rempli de petites merveilles
• Mélanges d’herbes pour vos plats mijotés de l’hiver
• Herbes sèches pour infusions
• Bouquets secs pour décorer votre maison
• Créations faites par les membres de l’association décorations pour la table, pour le sapin, petits gâteaux de Noël…
De 16h à 17h, profitez d’un atelier Parents-Enfants spécial décorations de Noël (gratuit) un moment simple et joyeux pour créer ensemble.
De 17h à 18h, laissez-vous porter par des contes et des chants qui feront briller les yeux des petits comme des grands. 0 .
avenue de la gare Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 58 59 19 contact@canopterre.fr
