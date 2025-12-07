Fête de Noël

avenue de la gare Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez vivre un après-midi convivial et chaleureux pour célébrer Noël ensemble !

Dès 15h30, découvrez notre marché de Noël rempli de petites merveilles

• Mélanges d’herbes pour vos plats mijotés de l’hiver

• Herbes sèches pour infusions

• Bouquets secs pour décorer votre maison

• Créations faites par les membres de l’association décorations pour la table, pour le sapin, petits gâteaux de Noël…

De 16h à 17h, profitez d’un atelier Parents-Enfants spécial décorations de Noël (gratuit) un moment simple et joyeux pour créer ensemble.

De 17h à 18h, laissez-vous porter par des contes et des chants qui feront briller les yeux des petits comme des grands. 0 .

avenue de la gare Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 58 59 19 contact@canopterre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de Noël Erstein a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du Grand Ried