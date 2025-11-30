Fête de Noël et vente de Noël Rue du Collège Phalsbourg

Fête de Noël et vente de Noël

Rue du Collège Paroisse protestante Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 12:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Ouverture à l’issue du culte de 11h à 12h 30 apéritif, vente de pâtisseries, de couronnes de l’Avent et de décorations de Noël. À partir de 14h rencontre café gâteaux et poursuite de la vente.

Organisé par la Paroisse Protestante.Tout public

0 .

Rue du Collège Paroisse protestante Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 12 28

English :

Opening after worship from 11am to 12:30pm: aperitif, sale of baked goods, Advent wreaths and Christmas decorations. From 2 p.m.: coffee-cake get-together and continued sales.

Organized by the Protestant Parish.

German :

Öffnung nach dem Gottesdienst von 11.00 bis 12.30 Uhr: Aperitif, Verkauf von Gebäck, Adventskränzen und Weihnachtsdekorationen. Ab 14 Uhr: Treffen zum Kuchenkaffee und Fortsetzung des Verkaufs.

Organisiert von der Protestantischen Kirchengemeinde.

Italiano :

Apertura dopo la funzione dalle 11 alle 12.30: aperitivo, vendita di dolci, corone d’Avvento e decorazioni natalizie. Dalle 14.00: incontro e vendita di torte al caffè.

Organizzato dalla parrocchia protestante.

Espanol :

Apertura después de la misa de 11.00 a 12.30 h: aperitivo, venta de pasteles, coronas de Adviento y adornos navideños. A partir de las 14.00 h: tertulia y venta de pasteles.

Organizado por la parroquia protestante.

L’événement Fête de Noël et vente de Noël Phalsbourg a été mis à jour le 2025-11-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG