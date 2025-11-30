Fête de Noël et vente de Noël Rue du Collège Phalsbourg
Fête de Noël et vente de Noël Rue du Collège Phalsbourg dimanche 30 novembre 2025.
Fête de Noël et vente de Noël
Rue du Collège Paroisse protestante Phalsbourg Moselle
Ouverture à l’issue du culte de 11h à 12h 30 apéritif, vente de pâtisseries, de couronnes de l’Avent et de décorations de Noël. À partir de 14h rencontre café gâteaux et poursuite de la vente.
Organisé par la Paroisse Protestante.Tout public
Rue du Collège Paroisse protestante Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 12 28
Opening after worship from 11am to 12:30pm: aperitif, sale of baked goods, Advent wreaths and Christmas decorations. From 2 p.m.: coffee-cake get-together and continued sales.
Organized by the Protestant Parish.
Öffnung nach dem Gottesdienst von 11.00 bis 12.30 Uhr: Aperitif, Verkauf von Gebäck, Adventskränzen und Weihnachtsdekorationen. Ab 14 Uhr: Treffen zum Kuchenkaffee und Fortsetzung des Verkaufs.
Organisiert von der Protestantischen Kirchengemeinde.
Apertura dopo la funzione dalle 11 alle 12.30: aperitivo, vendita di dolci, corone d’Avvento e decorazioni natalizie. Dalle 14.00: incontro e vendita di torte al caffè.
Organizzato dalla parrocchia protestante.
Apertura después de la misa de 11.00 a 12.30 h: aperitivo, venta de pasteles, coronas de Adviento y adornos navideños. A partir de las 14.00 h: tertulia y venta de pasteles.
Organizado por la parroquia protestante.
