Fête de Noël Etzling
Fête de Noël Etzling jeudi 20 novembre 2025.
Fête de Noël
Rue de la Montée Etzling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Fête de Noël organisée par l’APE Etzling.Tout public
0 .
Rue de la Montée Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 6 73 85 86 42 ape.etzling@gmail.com
English :
Christmas party organized by APE Etzling.
German :
Weihnachtsfeier, organisiert von der EV Etzling.
Italiano :
Festa di Natale organizzata dall’APE Etzling.
Espanol :
Fiesta de Navidad organizada por la APE Etzling.
L’événement Fête de Noël Etzling a été mis à jour le 2025-10-28 par FORBACH TOURISME