Fête de Noël Haguenau

Fête de Noël Haguenau vendredi 19 décembre 2025.

Fête de Noël

44a Rue des carrières Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Goûter musical, avec le spectacle de notre marraine Justine Bahl de laz Cie Bas les Pat. Les fêtes approchent et vous avez besoin d’un coup de pouce paillettes ? Pour vous, Justine chante Noël à donf et revisite le répertoire avec son ukulélé, son micro sur pied, sa p’tite boîte à rythme boom boom bébé ! Elle avoue sans rougir son affection pour “Vive le vent”, la compagnie Créole, et ne craint pas de s’attaquer au répertoire anglophone pour étendre le champ des possibles de la magie de Noël. 0 .

44a Rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau