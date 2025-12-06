Fête de Noël La magie de Noël

Poupry Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Après-midi et soirée de Noël à Poupry avec contes, théâtre pour enfants, arrivée du Père Noël, spectacle de feu, feu d’artifice et restauration conviviale.

À Poupry, la magie de Noël s’installe le temps d’un après-midi et d’une soirée conviviale. Le jardin magique ouvre dès 15h avec des contes de Noël, suivi à 16h d’un théâtre pour enfants Au dodo Père Noël . À 17h, le Père Noël arrive en musique avec les Christmas Ladies, avant un spectacle de feu à 18h30 puis un feu d’artifice à 19h30. Sur place, restauration gourmande avec crêpes salées et sucrées, chocolat chaud, vin chaud, assiettes d’huîtres, bulots, crevettes, huîtres et moules chaudes pour prolonger la soirée entre voisins et familles. 0 .

Poupry 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 38 80 02 31 communedepoupry@wanadoo.fr

English :

Join us for a Christmas market in Poupry, where the festive atmosphere and the magic of Christmas are guaranteed.

L’événement Fête de Noël La magie de Noël Poupry a été mis à jour le 2025-12-01 par OT COEUR DE BEAUCE