FÊTE DE NOËL

Place de la Mairie Laroque-de-Fa Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Laroque de Fa prépare Noël !

Les petits lutins du village sont tous conviés place de la mairie pour décorer le Grand Sapin de Noël. Un gouter leur sera servi ensuite.

Décorations fournies par la mairie.

Organisé par la mairie et l’association ChatVaBien

.

Place de la Mairie Laroque-de-Fa 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 05 88 laroquedefa.hautes-corbieres@orange.fr

English :

Laroque de Fa prepares for Christmas!

The village’s little elves are invited to the Place de la Mairie to decorate the Big Christmas Tree. A snack will be served afterwards.

Decorations provided by the Mairie.

Organized by the town hall and the ChatVaBien association

L’événement FÊTE DE NOËL Laroque-de-Fa a été mis à jour le 2025-11-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois