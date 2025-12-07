Fête de Noël Parking du Cusenier L’Hôpital-du-Grosbois
Fête de Noël Parking du Cusenier L’Hôpital-du-Grosbois dimanche 7 décembre 2025.
Fête de Noël
Parking du Cusenier 35 Grande Rue L’Hôpital-du-Grosbois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
A partir de 11h, venez fêter Noël avec l’association des Grosboisiens. Au programme balades en calèche, buvette et restauration. Et n’oubliez pas votre lettre pour le Père Noël. .
Parking du Cusenier 35 Grande Rue L’Hôpital-du-Grosbois 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesgrosboisiensenfete@gmail.com
English : Fête de Noël
L’événement Fête de Noël L’Hôpital-du-Grosbois a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON