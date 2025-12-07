Fête de Noël Parking du Cusenier L’Hôpital-du-Grosbois

Fête de Noël

Parking du Cusenier 35 Grande Rue L'Hôpital-du-Grosbois Doubs

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

A partir de 11h, venez fêter Noël avec l’association des Grosboisiens. Au programme balades en calèche, buvette et restauration. Et n’oubliez pas votre lettre pour le Père Noël. .

lesgrosboisiensenfete@gmail.com

