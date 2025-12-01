FÊTE DE NOËL Llauro

FÊTE DE NOËL Llauro samedi 13 décembre 2025.

Llauro Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Superbe fête de Noël à Llauro au foyer rural!

Rendez-vous dès 15h le 13 décembre.
Magie et boules de savons suivis d’un petit gouter offert.
Tombola avec de petits lots pour enfants et adultes à gagner

Venez nombreux!…
Llauro 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 04 63 

English :

Superb Christmas party in Llauro at the Foyer Rural!

See you at 3pm on December 13.
Magic and soap balls followed by a snack.
Tombola with prizes for children and adults

Come one, come all!

