FÊTE DE NOËL

Llauro Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Superbe fête de Noël à Llauro au foyer rural!

Rendez-vous dès 15h le 13 décembre.

Magie et boules de savons suivis d’un petit gouter offert.

Tombola avec de petits lots pour enfants et adultes à gagner

Venez nombreux!…

Llauro 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 04 63

English :

Superb Christmas party in Llauro at the Foyer Rural!

See you at 3pm on December 13.

Magic and soap balls followed by a snack.

Tombola with prizes for children and adults

Come one, come all!

