FÊTE DE NOËL Llauro
FÊTE DE NOËL Llauro samedi 13 décembre 2025.
FÊTE DE NOËL
Llauro Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Superbe fête de Noël à Llauro au foyer rural!
Rendez-vous dès 15h le 13 décembre.
Magie et boules de savons suivis d’un petit gouter offert.
Tombola avec de petits lots pour enfants et adultes à gagner
Venez nombreux!…
.
Llauro 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 04 63
English :
Superb Christmas party in Llauro at the Foyer Rural!
See you at 3pm on December 13.
Magic and soap balls followed by a snack.
Tombola with prizes for children and adults
Come one, come all!
