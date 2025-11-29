Fête de Noël Salle des fêtes Maurice Verger Moncoutant-sur-Sèvre

Fête de Noël

Le comité des fêtes du Breuil-Bernard vous invite à sa fête de Noël.

Venez partager un moment convivial avec buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Maurice Verger LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 52 80 97 julieheraut79@gmail.com

