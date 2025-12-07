FÊTE DE NOËL SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save

FÊTE DE NOËL

Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’Association des Parents d’Élèves de Montaigut-sur-Save vous invite à célébrer la magie des fêtes lors de sa grande Fête de Noël, un rendez-vous festif spécialement pensé pour les enfants… et les parents !

Au programme Spectacle de théâtre jeune public Le Père Noël, la Petite Souris et les autres une histoire drôle et tendre pour les enfants de 3 à 10 ans. Atelier créatif pour laisser place à l’imagination. Stand photo avec le Père Noël repartez avec un souvenir enchanté. Stand maquillage pour devenir un elfe, un renne ou un flocon de neige. Dégustations gourmandes et buvette sur place pour se régaler en famille. Entrée libre Ouvert à tous. Un après-midi convivial et plein de surprises pour plonger dans l’ambiance de Noël et offrir aux enfants des étoiles plein les yeux. .

The Association des Parents d?Élèves de Montaigut-sur-Save (Montaigut-sur-Save Parents? Association) invites you to celebrate the magic of the festive season at its Christmas Party, a festive event specially designed for children? and parents!

