Fête de Noël Montfort-sur-Meu

Le samedi 13 décembre à partir de 17h30, l’APEL de l’école Notre Dame organise sa Fête de Noël à la salle du Confluent à Montfort-sur-Meu.

Au programme spectacle à 18h, visite du Père Noël, ventes de Noël, repas de fin d’année. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 77

