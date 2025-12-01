Fête de Noël Montfort-sur-Meu
Fête de Noël Montfort-sur-Meu samedi 13 décembre 2025.
Fête de Noël
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le samedi 13 décembre à partir de 17h30, l’APEL de l’école Notre Dame organise sa Fête de Noël à la salle du Confluent à Montfort-sur-Meu.
Au programme spectacle à 18h, visite du Père Noël, ventes de Noël, repas de fin d’année. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 77
