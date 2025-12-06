Fête de Noël par le conseil municipal des enfants espace andre jacq Carantec

Fête de Noël par le conseil municipal des enfants

espace andre jacq Rue Pasteur Carantec Finistère

Les enfants du conseil municipal des enfants vous invitent à la Fête de Noël

Ateliers créatifs

Concours de pulls moches

Jeux en bois

Lettre au père Noël

Chocolat chaud vin chaud .

espace andre jacq Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 35 25

