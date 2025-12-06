Fête de Noël par le conseil municipal des enfants espace andre jacq Carantec
Fête de Noël par le conseil municipal des enfants
espace andre jacq Rue Pasteur Carantec Finistère
Les enfants du conseil municipal des enfants vous invitent à la Fête de Noël
Ateliers créatifs
Concours de pulls moches
Jeux en bois
Lettre au père Noël
Chocolat chaud vin chaud .
espace andre jacq Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 35 25
