Fête de Noël Salle des Bruants Prinquiau

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 19:30:00
2025-12-05
Présence du Père-Noël , stands de Noël , maquillage de Noël ,douceurs de Noël
Présence du fleuriste de Prinquiau Aux Bouquets D’Antoan .
Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 66 39
