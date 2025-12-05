Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de Noël Salle des Bruants Prinquiau

vendredi 5 décembre 2025.

Fête de Noël

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 19:30:00

Date(s) :
2025-12-05

Présence du Père-Noël , stands de Noël , maquillage de Noël ,douceurs de Noël
Présence du fleuriste de Prinquiau Aux Bouquets D’Antoan   .

Salle des Bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 66 39 

