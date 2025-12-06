Fête de Noël Saint-Hilaire-la-Forêt
Fête de Noël Saint-Hilaire-la-Forêt samedi 6 décembre 2025.
Fête de Noël
Place de l’église Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
Date(s) :
2025-12-06
.
Place de l’église Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 05 28 80 vendeemouv@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de Noël Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral