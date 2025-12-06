Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de Noël Saint-Hilaire-la-Forêt samedi 6 décembre 2025.

Fête de Noël

Place de l’église Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Place de l’église Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 05 28 80  vendeemouv@gmail.com

