Fête de Noël

Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concert de la chorale, animations des écoles, spectacle country, restauration et buvette sur place.

.

Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 71 01

English :

Choir concert, school entertainment, country show, food and refreshments on site.

L’événement Fête de Noël Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire