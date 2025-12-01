Fête de Noël Saint-Maurice-de-Lignon
Fête de Noël Saint-Maurice-de-Lignon vendredi 19 décembre 2025.
Fête de Noël
Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Concert de la chorale, animations des écoles, spectacle country, restauration et buvette sur place.
Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 71 01
English :
Choir concert, school entertainment, country show, food and refreshments on site.
