Fête de Noël

Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 08:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Petit déjeuner, tripes (sur réservation via HelloAsso), concert La Fraternelle, animations, restauration, buvette, concert…

.

Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 71 71 01

English :

Breakfast, tripe (reservation required via HelloAsso), La Fraternelle concert, entertainment, food, refreshments, concert…

L’événement Fête de Noël Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire