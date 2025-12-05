Fête de Noël Saint-Pierre-la-Cour

Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

La magie de Noël s’installe à Saint-Pierre-la-Cour !

Dès 17h, petits et grands sont invités à l’Escale Gourmande et Créative, où artisans et producteurs locaux vous proposeront leurs créations et gourmandises de saison. Une buvette et un espace restauration seront également sur place pour se réchauffer et régaler vos papilles.

À 19h45, rejoignez le Père Noël pour la traditionnelle retraite aux flambeaux, accompagnée de la compagnie Sonjévéyés un spectacle captivant assuré par deux échassiers, un jongleur et une danseuse !

La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice au Plan d’eau à 20h, suivi d’une déambulation lumineuse à 20h15 pour clôturer cette belle soirée dans la féérie des lumières.

Un espace photo sera prévu pour immortaliser votre rencontre avec le Père Noël ! .

Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 80 12

