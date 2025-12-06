Fête de Noël Place de l’église Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Fête de Noël Place de l’église Sainte-Jamme-sur-Sarthe samedi 6 décembre 2025.
Fête de Noël
Place de l’église Place F. Mitterrand Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Fête de noël à Sainte Jamme
A partir de 16h. Illumination du sapin, motos et tracteurs cross, photos avec le Père Noäl, repas à emporter, vin chaud et surprises.
18 h grande parade .
Place de l’église Place F. Mitterrand Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30
English :
Christmas party in Sainte Jamme
German :
Weihnachtsfeier in Sainte Jamme
Italiano :
Festa di Natale a Sainte Jamme
Espanol :
Fiesta de Navidad en Sainte Jamme
L'événement Fête de Noël Sainte-Jamme-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-22