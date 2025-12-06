Fête de Noël Place de l’église Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Fête de Noël

Place de l’église Place F. Mitterrand Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Fête de noël à Sainte Jamme

A partir de 16h. Illumination du sapin, motos et tracteurs cross, photos avec le Père Noäl, repas à emporter, vin chaud et surprises.

18 h grande parade .

English :

Christmas party in Sainte Jamme

German :

Weihnachtsfeier in Sainte Jamme

Italiano :

Festa di Natale a Sainte Jamme

Espanol :

Fiesta de Navidad en Sainte Jamme

