Fête de Noël Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Chantepie Dimanche 21 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

journée festive familiale

Journée festive à Chantepie !

—————————–

### **11h concert**

les « Hommes minuscules » – gratuit

### **15h30 spectacle jeune public**

« hop dans la hotte », par la compagnie l’oeuf et la poule

### **16h30 parade du pére Noël**

de la salle de specatcle vers l’église puis retour au complexe des deux ruisseaux par la coulée verte. gouter offert aux enfants et photos avec le père Noël sur son trône dans la salle des deux ruisseaux

### Buvette-crêpes-vin chaud-barbe à papa toute la journée

Merci de venir en tenue de fêtes aux couleurs de Noël et de déguiser vos enfants pour accompagner le père Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T19:00:00.000+01:00

1



Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux 19 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

