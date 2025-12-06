Fête de Noël Vallères
Fête de Noël Vallères samedi 6 décembre 2025.
Fête de Noël
1 Place de la Mairie Vallères Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La magie de Noël revient à Vallères !
6 décembre 2025 à partir de 16h30
Salle des fêtes de Ville de Vallères
La magie de Noël revient à Vallères !
6 décembre 2025 à partir de 16h30
Salle des fêtes de Ville de Vallères
17h arrivée du Père Noël (préparez vos appareils photo)
Tout l’après-midi et la soirée Restauration et boissons sur place — crêpes, vin chaud, bière de Noël et bien d’autres gourmandises !
Tombola 100 % gagnante
Et bien sûr… plein de surprises à découvrir dans nos prochains posts
20h départ vers le City Stade pour un feu d’artifice à 20h30 .
1 Place de la Mairie Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Christmas party organized by the APE. Activities include a visit from Santa Claus, a strolling entertainer and free games. On-site catering available (fouées, crêpes, etc.). Mini Christmas market and enchanted ball for children.
