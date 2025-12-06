Fête de Noël

1 Place de la Mairie Vallères Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La magie de Noël revient à Vallères !

6 décembre 2025 à partir de 16h30

Salle des fêtes de Ville de Vallères

17h arrivée du Père Noël (préparez vos appareils photo)

Tout l’après-midi et la soirée Restauration et boissons sur place — crêpes, vin chaud, bière de Noël et bien d’autres gourmandises !

Tombola 100 % gagnante

Et bien sûr… plein de surprises à découvrir dans nos prochains posts

20h départ vers le City Stade pour un feu d’artifice à 20h30 .

1 Place de la Mairie Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Christmas party organized by the APE. Activities include a visit from Santa Claus, a strolling entertainer and free games. On-site catering available (fouées, crêpes, etc.). Mini Christmas market and enchanted ball for children.

L’événement Fête de Noël Vallères a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme