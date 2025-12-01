Fête de Noël Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Yzeure

Fête de Noël

Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Rue de la Baigneuse Yzeure Allier

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-13

Fête de Noël de notre association

Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Rue de la Baigneuse Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 99 00 43 lesptitesboulesdamour03@gmail.com

English :

Our association’s Christmas party

