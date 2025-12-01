Fête de Noël Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Yzeure

Fête de Noël Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Yzeure samedi 13 décembre 2025.

Fête de Noël

Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Rue de la Baigneuse Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Fête de Noël de notre association
  .

Salle des Fêtes Salle Emile Guillaumin Rue de la Baigneuse Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 99 00 43  lesptitesboulesdamour03@gmail.com

English :

Our association’s Christmas party

L’événement Fête de Noël Yzeure a été mis à jour le 2025-12-01 par Office du tourisme de Moulins & sa région