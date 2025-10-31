Fête de Notre-Dame de Guadalupe LOURDES Lourdes

Fête de Notre-Dame de Guadalupe

Chaque année, le Sanctuaire de Lourdes, en France, célèbre la fête de Notre-Dame de Guadalupe, honorant l’apparition mariale survenue au Mexique en 1531.

Cette année, du 12 au 14 décembre 2025, le Sanctuaire et la ville de Lourdes s’associent pour vous proposer un programme riche en célébrations et animations culturelles.

Informations complémentaires à venir prochainement.

English :

Every year, the Sanctuary of Lourdes in France celebrates the feast of Our Lady of Guadalupe, in honor of the Marian apparition that took place in Mexico in 1531.

This year, from December 12 to 14, 2025, the Sanctuary and the town of Lourdes are joining forces to offer you a rich program of celebrations and cultural events.

Further information coming soon.

German :

Jedes Jahr feiert das Heiligtum von Lourdes in Frankreich das Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe zu Ehren der Marienerscheinung, die sich 1531 in Mexiko ereignete.

In diesem Jahr, vom 12. bis 14. Dezember 2025, bieten der Wallfahrtsort und die Stadt Lourdes gemeinsam ein reichhaltiges Programm an Feierlichkeiten und kulturellen Veranstaltungen an.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

Ogni anno, il Santuario di Lourdes in Francia celebra la festa di Nostra Signora di Guadalupe, in onore dell’apparizione della Madonna in Messico nel 1531.

Quest’anno, dal 12 al 14 dicembre 2025, il Santuario e la città di Lourdes uniscono le forze per offrirvi un ricco programma di celebrazioni ed eventi culturali.

Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Cada año, el Santuario de Lourdes, en Francia, celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en honor a la aparición de la Virgen en México en 1531.

Este año, del 12 al 14 de diciembre de 2025, el Santuario y la ciudad de Lourdes se unen para ofrecerle un rico programa de celebraciones y eventos culturales.

Más información próximamente.

