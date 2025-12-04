Fête de Notre-Dame de Lourdes

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes fête depuis 167 ans la première apparition du 11 février 1858.

Le 11 Février est le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à la Grotte Massabielle.

Depuis 166 ans, de nombreux pèlerins et visiteurs se recueillent chaque année dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes autour de célébrations.

Programme à venir.

English :

The Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes has been celebrating the first apparition of February 11, 1858 for 167 years.

February 11 is the anniversary of the first apparition of the Virgin Mary to Bernadette Soubirous at the Grotte Massabielle.

For 166 years, pilgrims and visitors have gathered at the Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes for annual celebrations.

Program to follow.

