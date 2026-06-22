Informations pratiques

Vieux-Condé

Fête de Nuit à Vieux-Condé

Vieux-Condé Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ne manquez pas la traditionnelle et tant attendue Fête de Nuit de Vieux-Condé ! Le dimanche 12 juillet 2026, la ville s’anime pour vous offrir une journée mémorable, rythmée par la musique, la convivialité et l’émerveillement.

Au programme des festivités

Dès 14h30 Le grand Carnaval Lancez les festivités en famille ou entre amis ! Le départ se fera depuis le Mont de Péruwelz pour une parade colorée et joyeuse jusqu’au centre-ville. Venez vibrer au rythme de la musique de rue et des costumes festifs.

À 20h00 Concert gratuit de Frédéric François La Place de la République accueillera le célèbre et charismatique Frédéric François. Venez reprendre en chœur ses plus grands succès lors d’un concert unique et entièrement gratuit qui s’annonce riche en émotions.

À 22h00 Concert du groupe Two Dots La soirée se poursuit en musique avec l’énergie débordante du groupe Two Dots, idéal pour faire grimper l’ambiance juste avant la nuit noire.

Vers 23h30 Spectacle pyrotechnique Pour clore cette magnifique journée en beauté, rendez-vous sur les Berges de l’Escaut pour admirer un grand feu d’artifice qui illuminera le ciel de mille feux.

Les concerts et le spectacle sont en accès libre et gratuit.

Renseignements et réservations Contactez dès à présent le 03 27 21 87 00.

Ne manquez pas la traditionnelle et tant attendue Fête de Nuit de Vieux-Condé ! Le dimanche 12 juillet 2026, la ville s’anime pour vous offrir une journée mémorable, rythmée par la musique, la convivialité et l’émerveillement.

Au programme des festivités

Dès 14h30 Le grand Carnaval Lancez les festivités en famille ou entre amis ! Le départ se fera depuis le Mont de Péruwelz pour une parade colorée et joyeuse jusqu’au centre-ville. Venez vibrer au rythme de la musique de rue et des costumes festifs.

À 20h00 Concert gratuit de Frédéric François La Place de la République accueillera le célèbre et charismatique Frédéric François. Venez reprendre en chœur ses plus grands succès lors d’un concert unique et entièrement gratuit qui s’annonce riche en émotions.

À 22h00 Concert du groupe Two Dots La soirée se poursuit en musique avec l’énergie débordante du groupe Two Dots, idéal pour faire grimper l’ambiance juste avant la nuit noire.

Vers 23h30 Spectacle pyrotechnique Pour clore cette magnifique journée en beauté, rendez-vous sur les Berges de l’Escaut pour admirer un grand feu d’artifice qui illuminera le ciel de mille feux.

Les concerts et le spectacle sont en accès libre et gratuit.

Renseignements et réservations Contactez dès à présent le 03 27 21 87 00. .

Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France contact@aprobio.fr

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English :

Don’t miss the traditional and much-anticipated Vieux-Condé Night Festival! On Sunday, July 12, 2026, the town comes alive to offer you a memorable day filled with music, camaraderie, and wonder.

On the festival schedule:

Starting at 2:30 p.m. — The Grand Carnival: Kick off the festivities with family or friends! The parade will start at Mont de Péruwelz and wind its way through the city center in a colorful and joyful procession. Come and enjoy the street music and festive costumes.

%C0 8:00 p.m. ? Free concert by Frédéric François: The Place de la République will host the famous and charismatic Frédéric François. Come sing along to his greatest hits during a unique and completely free concert that promises to be full of emotion.

%C0 10:00 p.m. ? Concert by the band %AB Two Dots %BB: The evening continues with music, featuring the boundless energy of the band Two Dots—perfect for getting the crowd pumped up just before nightfall.

Around 11:30 p.m. ? Fireworks display: To bring this magnificent day to a spectacular close, head to the banks of the Escaut to admire a grand fireworks display that will light up the sky with a thousand sparks.

Admission to the concerts and the show is free and open to the public.

Information and reservations: Call 03 27 21 87 00 now.

L’événement Fête de Nuit à Vieux-Condé Vieux-Condé a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes