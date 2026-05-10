Nieul-lès-Saintes

Fête de Pampin

Le Trou de Pampin Nieul-lès-Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Nieul en Fête organise sa Fête de Pampin et son pique-nique. Au programme pique-nique libre, gala de catch avec combat féminin exclusif, buvette, spécialités locales et espace jeux.

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Le Trou de Pampin Nieul-lès-Saintes 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine nieulenfete17@gmail.com

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English :

The association Nieul en Fête organizes its Fête de Pampin and picnic. On the program: free picnic, wrestling gala with exclusive women’s combat, refreshments, local specialities and games area.

L’événement Fête de Pampin Nieul-lès-Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge