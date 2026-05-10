Fête de Pampin Nieul-lès-Saintes
Fête de Pampin Nieul-lès-Saintes dimanche 7 juin 2026.
Nieul-lès-Saintes
Fête de Pampin
Le Trou de Pampin Nieul-lès-Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Nieul en Fête organise sa Fête de Pampin et son pique-nique. Au programme pique-nique libre, gala de catch avec combat féminin exclusif, buvette, spécialités locales et espace jeux.
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Le Trou de Pampin Nieul-lès-Saintes 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine nieulenfete17@gmail.com
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English :
The association Nieul en Fête organizes its Fête de Pampin and picnic. On the program: free picnic, wrestling gala with exclusive women’s combat, refreshments, local specialities and games area.
L’événement Fête de Pampin Nieul-lès-Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge