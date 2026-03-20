Fête de Pâques à Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène
Fête de Pâques à Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène samedi 4 avril 2026.
Fête de Pâques à Sainte-Nathalène
Sainte-Nathalène Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Fête de Pâques organisée par le Comité des Fêtes de Sainte-Nathalène.
Au programme
Samedi 19/04 à 19h30
Repas avec Salade de gésiers, Mique et Civet de sanglier, Tarte aux Pommes et boule vanille (apéro et café compris).
Prix 18€ (9€ pour les enfants)
Dimanche 20/04
11h Concours de Rampeau,
14h Fête foraine,
16h Grand Jeu
19h Apero Soirée avec LaBand’àBen
Restauration sur place, food truck, crêpes et buvette…
22h30 Feux d’artifice
Lundi 21/04
14h Fête foraine,
16h Spectacle pour les enfants (offert par Eneart)
17h00 Chasse aux œufs. .
Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 30 52
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English : Fête de Pâques à Sainte-Nathalène
L’événement Fête de Pâques à Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir