Fête de Pâques à Sainte-Nathalène

Sainte-Nathalène Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Fête de Pâques organisée par le Comité des Fêtes de Sainte-Nathalène.

Au programme

Samedi 19/04 à 19h30

Repas avec Salade de gésiers, Mique et Civet de sanglier, Tarte aux Pommes et boule vanille (apéro et café compris).

Prix 18€ (9€ pour les enfants)

Dimanche 20/04

11h Concours de Rampeau,

14h Fête foraine,

16h Grand Jeu

19h Apero Soirée avec LaBand’àBen

Restauration sur place, food truck, crêpes et buvette…

22h30 Feux d’artifice

Lundi 21/04

14h Fête foraine,

16h Spectacle pour les enfants (offert par Eneart)

17h00 Chasse aux œufs. .

Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 30 52

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English : Fête de Pâques à Sainte-Nathalène

L’événement Fête de Pâques à Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir