Fête de Pâques Arrènes
Fête de Pâques Arrènes samedi 4 avril 2026.
Fête de Pâques
Cour de la Mairie Arrènes Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Au programme chasse aux œufs dans la sapanière, atelier déco œufs et feuilles, promenade en poney, fresque à peindre, atelier maquillage, goûter des enfants et marché des adhérents (enfant 5 €uros).
À 19 h 30, la fête se poursuivra par une soirée karaoké avec repas (adulte 25 €uros, enfant 18 €uros), à réserver avant Jeudi 02 Avril au 06 87 94 31 34.
Les entrées pour la soirée seront vendues lors des ateliers de l’ICA, les Mercredis 25 Mars et 1er avril, de 14h 00 à 17h 00, rue de la Mairie. .
Cour de la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 44 01 04 sylvie.thibeault23@gmail.com
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English :
L’événement Fête de Pâques Arrènes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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