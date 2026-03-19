Fête de Pâques

Place du Bosquet Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 07:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’association Les Barrés Team fête Pâques à Chaillac.Familles

À l’occasion des fêtes de Pâques, un vide grenier et marché aux plantes sont organisés avec chasse aux œufs le matin et un concours de vélos fleuris l’après-midi. Buvette et restauration sur place. Manège pour enfant. .

Place du Bosquet Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 46 40 28 17

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English :

The Les Barrés Team association celebrates Easter in Lignac.

L’événement Fête de Pâques Chaillac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne