FÊTE DE PÂQUES ET OMELETTE PASCALE

Route de Tout Vent Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

À l’occasion des fêtes de Pâques, la Commune organise une animation familiale gratuite et ouverte à tous ! Une belle opportunité de célébrer Pâques et l’arrivée du Printemps dans une ambiance chaleureuse.

10h30 animation pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Jeux en famille (petits et grands). Départ 11h00. Cherchez, courez, trouvez .. et transformez vos points en chocolat !

Animation proposée par le Conseil Municipal Jeune (CMJ) et encadrée par les Élus Municipaux.

12h30 L’omelette Pascale offerte et préparée par la Municipalité à la salle Multi-activités des Vignes. Boissons comprises Merci par avance aux familles de bien vouloir apporter le dessert !

Petits et grands, venez profiter d’un moment convivial autour d’activités ludiques spécialement prévues pour l’évènement ! .

Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 71 20

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English : FÊTE DE PÂQUES ET OMELETTE PASCALE

L’événement FÊTE DE PÂQUES ET OMELETTE PASCALE Martillac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme