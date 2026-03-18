Fête de Pâques et spectacle de magie Acti Solidaire Montluçon Montluçon

Fête de Pâques et spectacle de magie

Acti Solidaire Montluçon 6 rue du domaine Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour fêter ses 10 ans, l’association Acti Solidaire sera ouverte toute la journée (de 8h30 à 18h) et proposera de nombreuses animations pour toute la famille.

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Acti Solidaire Montluçon 6 rue du domaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 24 97 40 peroche.stephanie@live.fr

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English :

To celebrate its 10th anniversary, the Acti Solidaire association will be open all day (from 8:30am to 6pm), offering a wide range of activities for the whole family.

L’événement Fête de Pâques et spectacle de magie Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme