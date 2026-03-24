Fête de Pâques Le Donzeil
Fête de Pâques Le Donzeil samedi 4 avril 2026.
Fête de Pâques
Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Au Donzeil, on fête Pâques!
Toute l’équipe de l’ALD vous attend pour un après-midi coloré.
Au programme, un atelier décoration sur œuf à 15h30, à 3€ pour petits et grands, la chasse aux œufs pour les plus jeunes à 16h30 et le concert des Soeurénades à l’église du Donzeil sur libre participation à 17h30 !
Un stand de collation est prévu pour tous les gourmands !
De quoi passer un agréable moment en famille en ce début de vacances !
Alors n’hésitez pas à réserver vos places .
Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49 iletaitunefois.ala@gmail.com
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English : Fête de Pâques
L’événement Fête de Pâques Le Donzeil a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Creuse Sud Ouest