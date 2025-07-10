Fête de Pâques

75 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Profitez d’un délicieux repas à l’occasion du dimanche de Pâques ! .

75 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr

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English :

L’événement Fête de Pâques Munchhausen a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau