Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire

Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée

Salle polyvalente 2 Route de Coulanges Pierrefitte-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Fête Pentecôte, brocante et repas dansant en soirée. Chapiteaux devant la salle polyvalente

.

Salle polyvalente 2 Route de Coulanges Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 28 19 80 comitedesfetes.pierrefitte03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pentecost festival, flea market and dinner-dance in the evening. Marquees in front of the village hall

L’événement Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire