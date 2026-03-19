Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire
Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire dimanche 24 mai 2026.
Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée
Salle polyvalente 2 Route de Coulanges Pierrefitte-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Fête Pentecôte, brocante et repas dansant en soirée. Chapiteaux devant la salle polyvalente
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Salle polyvalente 2 Route de Coulanges Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 28 19 80 comitedesfetes.pierrefitte03@gmail.com
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English :
Pentecost festival, flea market and dinner-dance in the evening. Marquees in front of the village hall
L’événement Fête de Pentecôte brocante, repas dansant en soirée Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire