Fête de Pentecôte | Chanteuges Chanteuges
Fête de Pentecôte | Chanteuges Chanteuges samedi 23 mai 2026.
Chanteuges
Fête de Pentecôte | Chanteuges
Le bourg Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Au programme Vide-grenier, tripes à la salle des fêtes, concours de pétanque, messe + apéro dans la cours de l’abbaye, animations musicales + feu d’artifice !
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Le bourg Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.chanteuges@wanadoo.fr
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English :
On the program: garage sale, tripe in the village hall, pétanque competition, mass + aperitif in the abbey courtyard, musical entertainment + fireworks!
L’événement Fête de Pentecôte | Chanteuges Chanteuges a été mis à jour le 2026-05-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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