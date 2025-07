Fête de Picodon, Spectacle No coffee for the queen Saou

Fête de Picodon, Spectacle No coffee for the queen

Jardin du figuier Saou Drôme

Début : 2025-07-20 18:15:00

fin : 2025-07-20 19:35:00

2025-07-20

Solo utéru-burlesco-musical qui parle de SEXE et de MORT

Jardin du figuier Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

English :

Uteru-burlesco-musical solo about SEX and DEATH

German :

Uteru-burlesco-musikalisches Solo, das von SEX und TOD handelt

Italiano :

Uteru-burlesco-musicale in solitaria su SESSO e MORTE

Espanol :

Uteru-burlesco-musical solo sobre SEXO y MUERTE

