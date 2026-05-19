Fête de Pierre Aiguë Site de Pierre Aiguë

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 19:00

Gratuit : non Toutes les animations proposées pendant la fête sont gratuites, à l’exception des balades en barque et de l’Embarc’rando.Réservations pour les repas, balades en barque et embarc’rando Tout public

Un événement au cœur de la natureOrganisée sur l’un des plus beaux accès au lac, la fête de Pierre Aiguë est une occasion rare de naviguer sur ce joyau naturel. Barques, balades, spectacles, animations « nature », jeux pour petits et grands, concerts et moments festifs rythmeront ces deux journées placées sous le signe de la convivialité.Une tradition vivanteNée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette fête populaire célèbre chaque année le lien fort entre les habitants et leur environnement. Ici, tout est pensé pour préserver la beauté du site avec des animations adaptées à ce lieu.Une programmation pour tous les goûtsAu programme : animations ludiques et éducatives pour les enfants, jeux grandeur nature, escalade, balades en barque, rando… et bien d’autres surprises ! Le tout dans une ambiance champêtre et joyeuse. Programme de l’édition 2026Samedi 27 juin – De 15h à 23h De 15h à 19h : Rallye nature en famille. Sept épreuves à découvrir en famille ! Informations à retrouver le jour J sur les stands des associations locales partenaires. De 15h à 19h : Grand espace de jeux pour tous De 15h à 19h : Atelier création de tamponsDe 15h à 19h : Initiation à l’?escaladeDe 16h à 17h : Lecture kamishibaï. Sous le chêne, découvrez les merveilles de la nature !19h : Repas convivial. Moules – frites et tarte aux pommes, avec une boisson (hors bière). Repas proposé par les Pigouilleurs de Grand Lieu. Sur inscription, 15 € par person?ne. Réservation et paiement en ligne.20h : Concert . Le duo Radio Vespa revisite avec swing et malice les grands classiques de la chanson française, portés par une planche à laver et un accordéon électronique aussi surprenants qu’entraînants !Dimanche 28 juin – De 10h à 19h8h30 : Embarc’rando. Une balade unique entre terre et eau. Rendez-vous à 8h30. Durée : 4h. Sur réservation uniquement. Tarif : 6€. Paiement en ligne.de 11h à 19h : Rallye nature en famille. Sept épreuves à découvrir en famille ! Informations à retrouver le jour J sur les stands des associations locales partenaires.de 11h à 12h : Lecture douce et ludique. Sous le mythique chêne, un temps de lecture autour des animaux, spécialement pensé pour les petits, avec une animation sensorielle.De 11h à 19h : Grand espace de jeux pour tous12h : Repas. Melon au jambon, ballotine de volaille fermière, duxelle de champignons, flanc au céléri et carottes glacées, fromage, délice de fruits rouge et son coulis. Repas proposé par les pigouilleurs de Grand Lieu. Sur réservation uniquement. Tarif : 17€. Paiement en ligne.12h : Animation musicale, avec l’orgue de barbarie13h : Animation musicale, avec la fanfare Gloupsde 13h à 18h : Atelier création de tamponsde 13h à 19h : Initiation à l’escaladede 15h à 18h : Observation ornithologique, avec Faunalis, à l’observatoire.De 16h à 17h : Lecture Kamishibaï. Sous le chêne, découvrez les merveilles de la nature !17h : Animation musicale. Avec la fanfare Gloups, pour clore le week-end !Tout le week-endBalades en barques : Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18hStands en libre accès : Association des piégeurs du 44, association syndicale autorisée du canal de Buzay, Fédération départementale des chasseurs 44, Groupe histoire « sur les pas d’Amani », Les Grandlieu’zarts, les pigouilleurs de Grand Lieu, Outils et traditionsRestauration : Bar et petite restauration sur place (écrevisses, saucisses, frites), proposé par les Pigouilleurs de Grand Lieu Toutes les animations proposées pendant la fête sont gratuites, à l’exception des balades en barque et de l’Embarc’rando

Site de Pierre Aiguë 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/fete-de-pierre-aigue-817.html



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