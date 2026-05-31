Fête de Pierre Aiguë, Site de Pierre Aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu

Fête de Pierre Aiguë 27 et 28 juin Site de Pierre Aiguë Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Un événement au cœur de la nature

Organisée sur l’un des plus beaux accès au lac, la fête de Pierre Aiguë est une occasion rare de naviguer sur ce joyau naturel. Barques, balades, spectacles, animations « nature », jeux pour petits et grands, concerts et moments festifs rythmeront ces deux journées placées sous le signe de la convivialité.

Une tradition vivante

Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette fête populaire célèbre chaque année le lien fort entre les habitants et leur environnement. Ici, tout est pensé pour préserver la beauté du site avec des animations adaptées à ce lieu.

Une programmation pour tous les goûts

Au programme : animations ludiques et éducatives pour les enfants, jeux grandeur nature, escalade, balades en barque, rando… et bien d’autres surprises ! Le tout dans une ambiance champêtre et joyeuse.

Programme de l’édition 2026

Samedi 27 juin – De 15h à 23h

De 15h à 19h : Rallye nature en famille. Sept épreuves à découvrir en famille ! Informations à retrouver le jour J sur les stands des associations locales partenaires.

De 15h à 19h : Grand espace de jeux pour tous

De 15h à 19h : Atelier création de tampons

De 15h à 19h : Initiation à l’escalade

De 16h à 17h : Lecture kamishibaï. Sous le chêne, découvrez les merveilles de la nature !

19h : Repas convivial. Moules – frites et tarte aux pommes, avec une boisson (hors bière). Repas proposé par les Pigouilleurs de Grand Lieu. Sur inscription, 15 € par personne. Réservation et paiement en ligne.

20h : Concert . Le duo Radio Vespa revisite avec swing et malice les grands classiques de la chanson française, portés par une planche à laver et un accordéon électronique aussi surprenants qu’entraînants !

Dimanche 28 juin – De 10h à 19h

8h30 : Embarc’rando. Une balade unique entre terre et eau. Rendez-vous à 8h30. Durée : 4h. Sur réservation uniquement. Tarif : 6€. Paiement en ligne.

Embarc’rando. Une balade unique entre terre et eau. Rendez-vous à 8h30. Durée : 4h. Sur réservation uniquement. Tarif : 6€. Paiement en ligne. de 11h à 19h : Rallye nature en famille. Sept épreuves à découvrir en famille ! Informations à retrouver le jour J sur les stands des associations locales partenaires.

Rallye nature en famille. Sept épreuves à découvrir en famille ! Informations à retrouver le jour J sur les stands des associations locales partenaires. de 11h à 12h : Lecture douce et ludique. Sous le mythique chêne, un temps de lecture autour des animaux, spécialement pensé pour les petits, avec une animation sensorielle.

Lecture douce et ludique. Sous le mythique chêne, un temps de lecture autour des animaux, spécialement pensé pour les petits, avec une animation sensorielle. De 11h à 19h : Grand espace de jeux pour tous

Grand espace de jeux pour tous 12h : Repas. Melon au jambon, ballotine de volaille fermière, duxelle de champignons, flanc au céléri et carottes glacées, fromage, délice de fruits rouge et son coulis. Repas proposé par les pigouilleurs de Grand Lieu. Sur réservation uniquement. Tarif : 17€. Paiement en ligne.

Repas. Melon au jambon, ballotine de volaille fermière, duxelle de champignons, flanc au céléri et carottes glacées, fromage, délice de fruits rouge et son coulis. Repas proposé par les pigouilleurs de Grand Lieu. Sur réservation uniquement. Tarif : 17€. Paiement en ligne. 12h : Animation musicale, avec l’orgue de barbarie

Animation musicale, avec l’orgue de barbarie 13h : Animation musicale, avec la fanfare Gloups

Animation musicale, avec la fanfare Gloups de 13h à 18h : Atelier création de tampons

Atelier création de tampons de 13h à 19h : Initiation à l’escalade

Initiation à l’escalade de 15h à 18h : Observation ornithologique, avec Faunalis, à l’observatoire.

Observation ornithologique, avec Faunalis, à l’observatoire. De 16h à 17h : Lecture Kamishibaï. Sous le chêne, découvrez les merveilles de la nature !

Lecture Kamishibaï. Sous le chêne, découvrez les merveilles de la nature ! 17h : Animation musicale. Avec la fanfare Gloups, pour clore le week-end !

Tout le week-end

Balades en barques : Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 18h Stands en libre accès : Association des piégeurs du 44, association syndicale autorisée du canal de Buzay, Fédération départementale des chasseurs 44, Groupe histoire « sur les pas d’Amani », Les Grandlieu’zarts, les pigouilleurs de Grand Lieu, Outils et traditions

Association des piégeurs du 44, association syndicale autorisée du canal de Buzay, Fédération départementale des chasseurs 44, Groupe histoire « sur les pas d’Amani », Les Grandlieu’zarts, les pigouilleurs de Grand Lieu, Outils et traditions Restauration : Bar et petite restauration sur place (écrevisses, saucisses, frites), proposé par les Pigouilleurs de Grand Lieu

Toutes les animations proposées pendant la fête sont gratuites, à l’exception des balades en barque et de l’Embarc’rando

Site de Pierre Aiguë Route du lac 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/fete-de-pierre-aigue-817.html »}]

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable au bord du lac de Grand Lieu ! Le temps d’un week-end, la fête de Pierre Aiguë transforme le site naturel éponyme en un lieu de festvités !