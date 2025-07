Fête de Plein Air Château-Renard

Fête de Plein Air Château-Renard samedi 2 août 2025.

Fête de Plein Air

Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

FÊTE DE PLEIN AIR

La Mairie de Château-Renard, les Vallées Gâtinaises et le Ciné-Café-Concert Vox organisent leur Fête de Plein Air. Animations pour enfants, sports nautiques, jeux divers, concert, séance de cinéma en plein air ainsi que des stands de producteurs et artisans locaux seront au programme. Restauration sur place. .

Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

The Château-Renard Town Hall, the Vallées Gâtinaises and the Ciné-Café-Concert Vox are organizing their Fête de Plein Air!

German :

Das Rathaus von Château-Renard, die Vallées Gâtinaises und das Ciné-Café-Concert Vox organisieren ihr Fête de Plein Air!

Italiano :

Il Comune di Château-Renard, Vallées Gâtinaises e Ciné-Café-Concert Vox organizzano la loro Fête de Plein Air!

Espanol :

¡El Ayuntamiento de Château-Renard, Vallées Gâtinaises y Ciné-Café-Concert Vox organizan su Fête de Plein Air!

