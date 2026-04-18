Fête de printemps à la Brasserie Ovata Z.I ST Eloi Bouzonville

Fête de printemps à la Brasserie Ovata

Z.I ST Eloi Brasserie Ovata Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La brasserie Ovata vous convie à une soirée festive et conviviale !

Ce sera l’occasion de découvrir et savourer le terroir sur les stands de multiples producteurs et artisans locaux: l’ambiance musicale sera assurée par un concert livre des Oldboys de Chémery-les-Deux. Un food truck sera également sur place pour régaler vos papilles, et ce sera bien sûr l’occasion pour nos brasseurs de présenter leur nouvelle bière de printemps à la buvette !

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, de bonne musique et de bons produits ! On vous attend nombreux pour célébrer le printemps ensemble.Tout public

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Z.I ST Eloi Brasserie Ovata Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 71 76 98 82

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English :

Brasserie Ovata invites you to a festive and convivial evening!

You’ll be able to discover and savour local produce at the stalls of a host of local producers and craftsmen: the musical ambience will be provided by a book concert by the Oldboys from Chémery-les-Deux. A food truck will also be on hand to treat your taste buds, and of course our brewers will be presenting their new spring beer at the refreshment stand!

Come and enjoy the warm atmosphere, good music and good food! We look forward to seeing you there to celebrate spring together.

L’événement Fête de printemps à la Brasserie Ovata Bouzonville a été mis à jour le 2026-03-28 par TROIS FRONTIERES TOURISME