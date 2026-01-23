Fête de printemps à Meneham Kerlouan
Fête de printemps à Meneham Kerlouan dimanche 19 avril 2026.
Fête de printemps à Meneham
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
2026-04-19
Le dimanche 19 avril, venez profiter de la fête du printemps à Meneham ! Toute la journée, un marché végétal proposera tisanes, sirops, plantes, graines, légumes ou décorations végétales à découvrir et à emporter.
Dès midi, il y aura de quoi se régaler grâce à un traiteur qui met les plantes à l’honneur, et une buvette pour se désaltérer.
Dans l’après-midi, un concert viendra mettre un peu de rythme à la fête. Une journée parfaite pour flâner, goûter et profiter de la nature qui s’éveille. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
