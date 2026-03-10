Fête de Printemps MFR Chargey-Lès-Gray Chargey-lès-Gray
Fête de Printemps MFR Chargey-Lès-Gray Chargey-lès-Gray samedi 25 avril 2026.
Fête de Printemps
MFR Chargey-Lès-Gray 77 Rue Nationale Chargey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La MFR de Chargey-Lès-Gray vous invite à la fête de printemps.
Au programme Vente de plantes, marché artisanal, ateliers pratiques, stands pédagogiques, buvette et restauration, kermesse. .
MFR Chargey-Lès-Gray 77 Rue Nationale Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 80 36 mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr
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English : Fête de Printemps
L’événement Fête de Printemps Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY