Fête de Printemps MFR Chargey-Lès-Gray Chargey-lès-Gray

Fête de Printemps

MFR Chargey-Lès-Gray 77 Rue Nationale Chargey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La MFR de Chargey-Lès-Gray vous invite à la fête de printemps.

Au programme Vente de plantes, marché artisanal, ateliers pratiques, stands pédagogiques, buvette et restauration, kermesse. .

MFR Chargey-Lès-Gray 77 Rue Nationale Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 80 36 mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr

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English : Fête de Printemps

L’événement Fête de Printemps Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY