Fête de Printemps Place de la Mairie Cœur de Causse

Cœur de Causse

Fête de Printemps

Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

C'est la fête qui célèbre le retour du printemps !

Fleurs, plants de légumes, de quoi agrémenter votre jardin qui s'éveille ! Mais profitez en aussi pour découvrir des producteurs et artisans locaux et pour chiner des trésors au vide-grenier

C'est la fête qui célèbre le retour du printemps !

Fleurs, plants de légumes, de quoi agrémenter votre jardin qui s'éveille ! Mais profitez en aussi pour découvrir des producteurs et artisans locaux et pour chiner des trésors au vide-grenier. Toute la journée, restauration sur place.

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Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 71 25 92 12 animationcaussequercy@gmail.com

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English :

This is the festival that celebrates the return of spring!

Flowers, vegetable plants, everything to brighten up your garden as it awakens! But also take the opportunity to discover local producers and artisans, and hunt for treasures at the garage sale

L’événement Fête de Printemps Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Labastide-Murat