Fête de printemps et des brasseurs Rue des Lavoirs Luxeuil-les-Bains

Fête de printemps et des brasseurs

Rue des Lavoirs Brasserie Adomeit Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dégustation de la bière de printemps. Ambiance décontractée et petite restauration.

Entrée libre de 10h à 20h. .

Rue des Lavoirs Brasserie Adomeit Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@brasserie-adomeit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de printemps et des brasseurs

L’événement Fête de printemps et des brasseurs Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)