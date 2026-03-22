Fête de Printemps

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Fête de Printemps • dimanche 19 avril • Au programme

Animation musicale avec La Fanfare Thamara de Vierzon

Exposition de voitures par les concessionnaires de La Ferté-Saint-Aubin

Village associatif

Restauration & buvette

Crêpes proposées par Tel est Ton Combat (au profit du Téléthon)

Fête de Printemps

Rendez-vous le dimanche 19 avril 2026 pour une journée conviviale et festive à ne pas manquer !

Au programme

Animation musicale avec La Fanfare Thamara de Vierzon

Exposition de voitures par les concessionnaires de La Ferté-Saint-Aubin

Village associatif

Restauration & buvette

Crêpes proposées par Tel est Ton Combat (au profit du Téléthon)

️ Vide-grenier (réservé aux particuliers)

3 € le mètre (minimum 2 mètres)

Attestation obligatoire (à retrouver en pièce jointe)

Fête foraine tout le week-end !

Nouveauté 2026 un périmètre élargi !

La fête s’étendra désormais du champ de foire jusqu’à la Place de la Halle (sans occuper le Boulevard Foch). .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com

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English :

Spring Festival ? Sunday April 19 ? On the program:

Musical entertainment with Vierzon’s Fanfare Thamara

? Car show by dealers from La Ferté-Saint-Aubin

? Village associatif

? Catering & refreshments

? Crepes offered by Tel est Ton Combat (in aid of the Telethon)

L’événement Fête de Printemps La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN