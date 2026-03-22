Fête de Printemps La Ferté-Saint-Aubin
Fête de Printemps La Ferté-Saint-Aubin dimanche 19 avril 2026.
Fête de Printemps
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Fête de Printemps • dimanche 19 avril • Au programme
Animation musicale avec La Fanfare Thamara de Vierzon
Exposition de voitures par les concessionnaires de La Ferté-Saint-Aubin
Village associatif
Restauration & buvette
Crêpes proposées par Tel est Ton Combat (au profit du Téléthon)
Fête de Printemps
Rendez-vous le dimanche 19 avril 2026 pour une journée conviviale et festive à ne pas manquer !
Au programme
Animation musicale avec La Fanfare Thamara de Vierzon
Exposition de voitures par les concessionnaires de La Ferté-Saint-Aubin
Village associatif
Restauration & buvette
Crêpes proposées par Tel est Ton Combat (au profit du Téléthon)
️ Vide-grenier (réservé aux particuliers)
3 € le mètre (minimum 2 mètres)
Attestation obligatoire (à retrouver en pièce jointe)
Fête foraine tout le week-end !
Nouveauté 2026 un périmètre élargi !
La fête s’étendra désormais du champ de foire jusqu’à la Place de la Halle (sans occuper le Boulevard Foch). .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com
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English :
Spring Festival ? Sunday April 19 ? On the program:
Musical entertainment with Vierzon’s Fanfare Thamara
? Car show by dealers from La Ferté-Saint-Aubin
? Village associatif
? Catering & refreshments
? Crepes offered by Tel est Ton Combat (in aid of the Telethon)
L’événement Fête de Printemps La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN