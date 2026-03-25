FÊTE DE PRINTEMPS

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association Laffite Animations Culture et Patrimoine a le plaisir de vous convier à sa fête de printemps !

Fête de printemps

Apportez vos couverts

Venez partager un repas festif et dansant, animé par le groupe Duo Sweety !

Menu

Entrée Salade printanière au saumon et aux agrumes

Mounjetade

Fromage

Omelette pascale flambée

Apéritif, vin et café compris 22 .

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com

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English :

The association Laffite Animations Culture et Patrimoine is pleased to invite you to its spring party!

L’événement FÊTE DE PRINTEMPS Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE