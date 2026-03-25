FÊTE DE PRINTEMPS Laffite-Toupière
FÊTE DE PRINTEMPS Laffite-Toupière dimanche 26 avril 2026.
FÊTE DE PRINTEMPS
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association Laffite Animations Culture et Patrimoine a le plaisir de vous convier à sa fête de printemps !
Fête de printemps
Apportez vos couverts
Venez partager un repas festif et dansant, animé par le groupe Duo Sweety !
Menu
Entrée Salade printanière au saumon et aux agrumes
Mounjetade
Fromage
Omelette pascale flambée
Apéritif, vin et café compris 22 .
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Laffite Animations Culture et Patrimoine is pleased to invite you to its spring party!
L’événement FÊTE DE PRINTEMPS Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE