Fête de Prouilhac Gourdon

Au cours de 3 jours, le hameau de Prouilhac s’anime pour petits et grands !

Repas, musique, vide-grenier, messe… L’occasion de se rassembler autour de ces 3 jours de fête.

Programme 2025 :

Vendredi 1er août

16h 22h Vide-greniers

Animation musicale

Boisson, frites/grillades, pâtisseries

Structure gonflable (en accès libre)

Samedi 2 août

19h30 Repas (apportez vos couverts). Sur réservation avant le 28/07.

Apéritif, salade quercynoise, travers de porc/pommes grenailles, trouilhacois, fromage, fraisier, café, 1 bouteille de vin rouge et de vin rosé par table.

Animation musicale par Quercy Mélodie.

Tombola.

Dimanche 3 août

9h30 Messe

11h30 Cérémonie au monument aux morts

12h Vin d’honneur .

Prouilhac Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 7 43 26 93 82

English :

Over the course of 3 days, the hamlet of Prouilhac comes alive for young and old!

Meals, music, garage sales, mass… It’s an opportunity to get together for 3 days of festivities.

German :

Im Laufe von drei Tagen wird der Weiler Prouilhac für Groß und Klein zum Leben erweckt!

Mahlzeiten, Musik, Flohmarkt, Gottesdienst… Die Gelegenheit, sich um diese 3 Festtage herum zu versammeln.

Italiano :

Per 3 giorni, il borgo di Prouilhac si anima per tutte le età!

Pasti, musica, vendite di garage, messe… È una grande occasione per riunirsi per 3 giorni di festa.

Espanol :

A lo largo de 3 días, la aldea de Prullahac cobra vida para todas las edades

Comidas, música, ventas de garaje, misa… Es una gran oportunidad para reunirse durante 3 días de fiesta.

