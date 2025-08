FÊTE DE PROUILHE Courniou

FÊTE DE PROUILHE Courniou samedi 9 août 2025.

Hameau de prouilhe Courniou Hérault

Début : 2025-08-09

Le hameau de Prouilhe est en fête ! Concours de pétanque, Repas champêtre, Musique pour tous les goûts..

Concours de pétanque à 14h,

Messe à 18h

Repas champêtre (plat principal paëlla) à partir de 19h30 sur réservation (06 11 38 07 68)

Musique pour tous les goûts.. .

Hameau de prouilhe Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 6 11 38 07 68

English :

Meal concert

German :

Essen Konzert

Italiano :

Il borgo di Prouilhe è in festa! Gara di petanque, pranzo in stile contadino, musica per tutti i gusti…

Espanol :

Comida concierto

