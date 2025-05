Fête de quartier aux Sénardes – Troyes, 17 mai 2025 08:00, Troyes.

Les habitants de tout le quartier, allant du boulevard Pompidou, au parc des Moulins, jusqu’à la limite avec les communes de Saint-Julien-les-Villas et Saint Parres aux Tertres, sont conviés à venir festoyer en musique samedi 17 mai.



Au programme

> Vide-greniers

> Stands de restauration

> Stands d’animations proposées par les espaces intergénérationnels

> EMCI / K-POP (danse pop énergique coréenne) (Podium) 14h30 à 15h

> Karaoké géant !

Et + de surprises



Les associations présentes et les partenaires

Lève-Toi, Jeun’espoirs, Eclaireurs et Eclaireuses de France (EEDF), Chispa Olé, Jardin de partage des Sénardes, Troyes Aube Habitat .

Place de l’Âne Patoche

Troyes 10000 Aube Grand Est

